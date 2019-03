Sampdoria-Atalanta, il video della manata di Gasperini al segretario dei blucerchiati

Genova. La follia di mister Gasperini, che ieri nel tunnel degli spogliatoi dà una manata al segretario della Sampdoria Massimo Ienca, è stata immortalata in un breve quanto evidentissimo video che oggi il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha deciso di postare sulla sua pagina.

E racconta così perché ha deciso di pubblicarlo: “Il video che vedete è stato girato, ieri a Marassi, da mio figlio Nicola. Ho pensato molto se pubblicarlo su questa pagina; alla fine ho preferito dire, come sempre e con rispetto, ciò che penso.

Dura poco, circa tre secondi, che però rappresentano tutto quello che il calcio non deve essere” scrive Vaccarezza.

“L’arroganza, la violenza, la convinzione che la prepotenza sia la chiave per “farsi strada”, sono l’esempio più sbagliato da dare ai nostri ragazzi. La cosa ancor più grave, è la mancanza di presa di coscienza da parte di chi ha compiuto questo inqualificabile gesto, minimizzando il tutto e giustificandolo come mancanza di spazio”.

“Qui, non è lo spazio che manca – aggiunge Vaccarezza – Mancano tutti i valori del calcio bello, pulito, che noi tutti vogliamo. Non conta quali siano i colori sociali indossati, perché vorrei fosse ben chiaro che non si parla di squadre e di appartenenza o meno. Si parla di educazione, di rispetto, qui assolutamente assenti.

Non devono mancare mai, non può una simile immagine rappresentare il calcio.

non è il mio calcio, non lo è di moltissime persone, non lo sarà mai”.