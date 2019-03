Sabato 6 aprile il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Genova

Genova. Il ministro dell’interno Matteo Salvini sarà a Genova sabato 6 aprile per partecipare in Prefettura al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, come sta facendo anche in altre città.

Gli orari sono ancora incerti ma il comitato dovrebbe riunirsi alle 12 o alle 13.

A seguire Salvini dovrebbe recarsi a Portofino nel giorno nell’inaugurazione della nuova strada, ma la sua presenza nel levante al momento non è ancora stata confermata