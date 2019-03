Rugby, un fine settimana da ricordare per le squadre liguri

Genova. Giornata da incorniciare per il movimento regionale del rugby ligure. In Serie A sono arrivate due importanti, quanto meritate, affermazioni di un certo prestigio. Il Recco è andato a conquistare addirittura il bonus offensivo a Calvisano, campo casalingo dell’Accademia Ivan Francescato, mentre il Cus Genova (nella foto) ha saputo conservare nervi saldi nel delicato test con il Settimo Torinese, in piena lotta per non retrocedere, e proseguire la striscia positiva, ora allungatasi a quattro vittorie, conservando così ancora qualche chance per poter raggiungere gli spareggi per puntare alla semifinale.

Ha fatto scalpore in questa domenica la brillante prova della Franchigia Under 18 degli Embriaci che sono stati in grado di superare, anche se di misura i pari età dell’ASR Milano, capolista del girone 1 dell’élite. Tripudio fra gli spettatori, grande festa in campo per una formazione che ha raggiunto un ottimo grado d’intesa.

Serie A girone 1 (IV giornata ritorno)

CUS Genova – TK Group VII Torino 17/15

Accademia Ivan Francescato – Tossini Recco 17/24

ASR Milano – CUS Milano 38/29

Itiniera Cus Torino – Sitav Lyons Piacenza 29/24

Edilnol Biella – Parabiago 33/31

Classifica: Lyons Piacenza 59, CUS Torino 42, Accademia 39, ASR Milano 40, CUS Genova 38, Parabiago 34, Pro Recco 33, Biella 24, CUS Milano 16, VII Torino 15.

Serie B girone 1 (III giornata ritorno)

Amatori Genova – Bergamo 24/23

Sertori Sondrio – Amatori Capoterra 48/20

Amatori&Union Milano – I Centurioni Lumezzane 13/64

Varese – Tutto Cialde Lecco (sospesa infortunio arbitro)

Nordival Rovato – Everest Piacenza 69/31

Probiotical Amatori Novara – Monferrato 5/41

Classifica: I Centurioni 66, Rovato 60, Monferrato 57, Piacenza 49, Bergamo (*) 37, Capoterra 35, Varese (**) 29, Lecco (*) 28, Sondrio 19, Amatori&Union 12, Amatori Genova 11, Novara 9.

(*) = da recuperare.

Serie C1 girone 4 promozione (III giornata andata)

Savona – San Mauro 15/15

CUS Pavia – CUS Genova/B 17/21

Ivrea – Rivoli 32/0 (giocata domenica 24 febbraio)

Classifica: Ivrea 14, Savona 11, San Mauro 7, CUS Genova/B 5, Rivoli 4, CUS Pavia 3.

Serie C1 girone 4 passaggio (III giornata andata)

Stade Valdotain – Union Riviera 34/13

Amatori Verbania – CUS Torino/B 30/22

Biella/B – Moncalieri 17/11

Classifica: Amatori Verbania 14, CUS Torino/B e Biella/B 10, Stade Valdotain 8, Union Riviera 5, Moncalieri 2.

Serie C2 girone 2 Liguria/Piemonte (VI giornata ritorno)

Monferrato/B – R.C. Spezia 6/22

Pro Recco/B – CUS PO 65/12

Lions Tortona – Golfo dei Poeti 14/15

Classifica: Golfo dei Poeti 33, RC Spezia 27, Pro Recco/B 24, Tortona 21, Monferrato/B 8 , CUS PO 3.

Under 18 girone 1 élite (vii giornata ritorno)

FTGI Embriaci – A.S.R. Milano 15/13

Under 18 territoriale girone A (i giornata ritorno)

Union Riviera – Ivrea (rinviata)

Cuneo Pedona – Biella 71/11

FTGI Embriaci/2 – FTGI RugbyLigues1 15/50

Classifica: FTGI RugbyLigues 1 24, Biella punti 21, Ivrea (*) 20, Union Riviera (*) 10, FTGI Embriaci2 punti 6, Cuneo punti 5.

(*) = una partita in meno

Under 18 territoriale girone B (VII giornata andata)

Collegno – FTGI Rugby Ligues/2 31/12

Rivoli – San Mauro 25/16

Moncalieri – Amatori Novara 24/24

Amatori Genova in sosta

Classifica: FTGI Rugby Ligues2 e Amatori Genova 20, San Mauro 14, Novara 13, Moncalieri 12, Collegno 11, Rivoli 7.

Under 16 girone 1 élite (III giornata ritorno)

Franciacorta – Province dell’Ovest 36/0

Under 16 II fase territoriale girone B (III giornata andata)

Moncalieri – CUS Genova 33/45

Rivoli – Amatori Genova 17/26

Amatori Novara in pausa

Classifica: Amatori Genova 15, CUS Genova 10, Rivoli e Moncalieri 1, Novara 0.

Under 16 II fase territoriale girone C (III giornata andata)

Collegno – FTGI RugbyLigues2 28/54

Chieri – San Mauro 38/7

Union Riviera in pausa

Classifica: FTGI RugbyLigues2 e Chieri 10, Collegno 6, San Mauro 5, Union Riviera -4.

Under 14 II fase (XVII giornata)

Amatori Genova – Province dell’Ovest/1 40/33

R.C. Spezia – Savona 7/71

CFFS Cogoleto & P.O. – Imperia 0/113