Rugby, in campo solo le selezioni 2003/2004

Savona. Squadre liguri seniores in sosta per onorare l’ultimo appuntamento stagionale del Guinness Six Nations.

L’unica attività svolta questa domenica si è sviluppata a Iolo di Prato con il confronto regionale fra le selezioni 2003/2004 della Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Marche.

Le partite si sono giocate sul campo Chersoni e sul limitrofo Fantaccini, agevolati dalla direzione arbitrale di Claudio Castagnoli di Livorno, Vincenzo Iavarone di Perugia, Massimo Celi di Arezzo e Matteo Liguori di Prato.

Tempi unici di venticinque minuti di gioco; combattutissimi tutti i test e senza dubbio è stato un appuntamento, come quello precedente tenutosi a Badia Polesine, indispensabile per portare avanti con profitto il percorso di crescita tecnica di queste selezioni Under 15/16.

La Liguria, seguita tecnicamente da Gian Luca Cartoni e Andrea Costantino, ha messo in campo alternadoli i seguenti atleti: Luca Grassi (Cus Genova), Riccardo Grasso, Orlando Mario Merlino Baudo, Guglielmo Andrea Giovanni Armanino, Alessio Longo, Matteo Palumbo (Amatori Genova), Andrea Capurro, Abete Rizzo, Pietro Bennati, Nicolas Albarello e Lorenzo Esposito Corcione (Pro Recco), Valentino Chgen Bin Wu ed Edoardo Brancaleone (R.C. Spezia), Filippo Donda, Luca Battegazzore, Fabio Dianti, Nicolas Ferrari, Claudio Caminata, Riccardo Granzella, Ivan Sorci e Riccardo Lepri (Province dell’Ovest), Giordano Scaletta (Savona).

Nella foto: un’immagine dal test fra Liguria ed Umbria