Rugby: il riepilogo del weekend e le classifiche aggiornate

Genova. In sosta la Serie A, si è giocato nel campionato nazionale di Serie B dove l’Amatori Genova ha dovuto sopportare una netta sconfitta ad Asti dal più quotato Monferrato. La lotta per la salvezza dalla retrocessione prosegue per il club blaugrana, mentre in C1 al Fontanassa il Savona ha dovuto soccombere, nonostante una buona prestazione collettiva, con la capolista Ivrea. Confronto giocato intensamente, equilibrato, seguito con molta attenzione da un buon pubblico. Intanto in Serie C2 ci sono l’affermazione del Golfo dei Poeti nel derby con lo Spezia e la vittoria dei Cadetti della Pro Recco sul Monferrato/B: risultati che concedono alle due squadre vincenti il passaggio ai playoff.

Serie B girone 1 (IV giornata/ritorno)

Monferrato – Amatori Genova 73/13

Amatori Capoterra – Amatori&Union Milano 20/29

I Centurioni Lumezzane – Sertori Sondrio 55/10

Tutto Cialde Lecco – Nordival Rovato 21/17

Everest Piacenza – Varese 11/5

Bergamo – Probiotical Amatori Novara 40/13

Classifica: I Centurioni 71, Monferrato 62, Rovato 61 Piacenza 53, Bergamo (*) 42, Capoterra 35, Lecco 32, Varese (*) 30, Sondrio 19, Amatori&Union 17, Amatori Genova 11, Novara 9.

(*) = da recuperare.

Serie C/1 girone 4 promozione (IV giornata/andata)

Savona – Ivrea 16/24

CUS Genova/B – San Mauro 29/18

Rivoli – CUS Pavia 27/24

Classifica: Ivrea 18, Savona 11, CUS Genova/B 10, San Mauro 7, Rivoli 8, CUS Pavia 5.

Serie C/1 girone 4 passaggio (IV giornata/andata)

Union Rugby Riviera – Amatori Verbania 11/5

Biella/B – CUS Torino/B 12/17

Moncalieri – Stade Valdotain 0/22

Classifica: Amatori Verbania 15, CUS Torino/B 14, Stade Valdotain 12, Biella/B 11, Union Riviera 9, Moncalieri 2.

Serie C/2 girone 2 Liguria/Piemonte (VII giornata ritorno)

R.C. Spezia – Golfo dei Poeti Spezia 15/17

Pro Recco/B – Monferrato/B 31/19

Lions Tortona e CUS PO in sosta

Classifica: Golfo dei Poeti 37, Pro Recco/B 29, RC Spezia 28, Tortona 22, Monferrato/B 8, CUS PO 3.

Under 18 territoriale girone 1 (II giornata/ritorno)

Biella – FTGI Embriaci/2 38/5

FTGI RugbyLigues/1 – Union Riviera 27/13

Ivrea – Cuneo Pedona 65/10

Classifica: Biella 31, FTGI RugbyLigues 1 29, Ivrea (*) 25, Union Riviera (*) 10, FTGI Embriaci2 6, Cuneo 0.

(*) = una partita in meno

Under 18 territoriale girone 2 (II giornata ritorno)

Amatori Genova – Rivoli 17/7

Moncalieri – Collegno 47/12

San Mauro – FTGI RugbyLigues2 19/31

Amatori Novara in sosta

Classifica: FTGI Rugby Ligues2 25, Amatori Genova 24, Moncalieri 17, San Mauro 14, Novara 13, Collegno 11, Rivoli 7.

Under 16 girone 1 Élite (IV giornata/ritorno)

Province dell’Ovest – A.S.R. Milano 7/14

Under 16 II fase territoriale girone A (III giornata/andata)

FTGI RugbyLigues/1 – Monferrato 17/12

CUS Torino – Biella 17/17

Classifica: CUS Torino 12, Biella 10, RugbyLigues1 5, Monferrato 2.

Under 16 II fase territoriale girone B (IV giornata andata)

Amatori Novara – Moncalieri 20/17

CUS Genova – Rivoli 29/15

Amatori Genova in sosta

Classifica: Amatori Genova e CUS Genova 15, Novara 8, Moncalieri 2, Rivoli 1.

Under 16 II fase territoriale girone C (IV giornata andata)

Union Riviera – Collegno 15/21

San Mauro – FTGI RugbyLigues2 47/19

Chieri in sosta

Classifica: Collegno 14, Chieri e San Mauro 10, FTGI RugbyLigues2 5, Union Riviera -3.

Under 14 II fase (XVIII giornata)

CUS Genova/1 – Pro Recco 79/0

CUS Genova/2 – CFFS Cogoleto & P.O. 49/19

Savona – Sanremo 51/5