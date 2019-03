Rugby: i risultati del fine settimana e le classifiche aggiornate

Recco. Dopo la doppia pausa per il Sei Nazioni sono ripresi nella loro completezza i campionati nazionali, ed in Serie A il chiaro successo della Tossini Recco sulla capolista piacentina dei Lyons, ha senza dubbio fatto sensazione.

Quest’anno un Recco così non si era mai visto, e le due mete di Marco Monfrino e Lorenzo Romano, completati dai dieci punti segnati dalla piazzola da capitan Bastien Agniel hanno premiato il proprio coach, Callum Mc Lean ed il caloroso pubblico del Carlo Androne.

Intanto a Biella il Cus Genova sconfitto di misura si è dovuto accontentare di due punti bonus, e la battaglia per la caccia ai playoff, considerando che di risultati inattesi cominciano a fioccare, è ancora aperta.

Negli altri campionati senior nuova sconfitta casalinga in Serie B per l’Amatori Genova, ma l’avversario di turno erano gli imbattuti Centurioni di Lumezzane, mentre il Savona ha fermato al Fontanassa il Cus Pavia, e insegue in classifica l’Ivrea, mentre in C2 sorprendente sconfitta a Cuneo dei Cadetti della Pro Recco, con gli spezzini del Golfo dei Poeti con esordio vincente nella seconda fase sul Volvera.

SERIE A GIRONE 1 (V GIORNATA RITORNO)

Tossini Recco – Sitav Lyons Piacenza 20/7

Edilnol Biella – CUS Genova 33/26

CUS Milano – Accademia Ivan Francescato 20/75

TK Group VII Torino – Itinera CUS Torino 33/28

Parabiago – ASR Milano 21/15

Classifica: Lyons Piacenza 59, Accademia 44, CUS Torino 43, ASR Milano 41, CUS Genova 40, Parabiago 38, Pro Recco 37, Biella 29, VII Torino 19, CUS Milano 16.

SERIE B GIRONE 1 (V GIORNATA/RITORNO)

Amatori Genova – I Centurioni Lumezzane 12/45

Probiotical Amatori Novara – Amatori Capoterra 23/27

Everest Piacenza – Tutto Cialde Lecco 18/25

Varese – Monferrato 12/43

Nordival Rovato – Bergamo 22/24

Sertori Sondrio – Amatori&Union Milano 30/28

Classifica: I Centurioni 76, Monferrato 67, Rovato 63, Piacenza 54, Bergamo 50, Capoterra 39, Lecco (*) 36, Varese (*) 31, Sondrio 24, Amatori&Union 18, Amatori Genova 11, Novara 10.

(*) = da recuperare

SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (V GIORNATA/ANDATA)

Savona – CUS Pavia 28/12

Ivrea – San Mauro 41/21

CUS Genova/B – Rivoli 8/10

Classifica: Ivrea 23, Savona 16, Rivoli 12. CUS Genova/B 11, Rivoli 8, San Mauro 7, CUS Pavia 5.

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (V GIORNATA/ANDATA)

Union Riviera – CUS Torino/B 22/25

Amatori Verbania – Moncalieri 38/13

Stade Valdotaine – Biella/B 34/19

Classifica: Amatori Verbania 20, CUS Torino/B 18, Stade Valdotain 17, Biella/B ed Union Riviera 11, Moncalieri 3.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE II FASE GIRONE A (I GG.ANDATA)

Cuneo Pedona – ProRecco/B 51/14

Golfo dei Poeti – Volvera 38/29

Classifica: Golfo dei Poeti Spezia e Cuneo Pedona 5, Volvera 1, ProRecco/B 0.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (I GG.ANDATA)

Chieri – R.C. Spezia 36/29

Lions Tortona – Collegno 33/7

Classifica: Tortona e Chieri 5, Spezia e Collegno 0.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VIII GG. RITORNO)

Monferrato – FTGI Embriaci 7/0

UNDER 18 TERRITORIALE II FASE (recupero I GG.RITORNO)

Union Riviera – Ivrea 10/52

Classifica: Biella 31, Ivrea 30, FTGI Rugby Ligues1 29, Union Riviera 10, FTGI Embriaci 6, Cuneo Pedona 0.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (III GIORNATA RITORNO)

San Mauro – Amatori Genova 13/19

Rivoli – FTGI RugbyLigues2 19/12

Amatori Novara – Collegno (rinviata al 14 aprile)

Moncalieri in sosta

Classifica: FTGI Rugby Ligues2 31, Amatori Genova 28, San Mauro 20, Novara (*) 19, Moncalieri 18, Rivoli 16, Collegno (*) 7.

(*) = da recuperare.

Nella foto: la meta di Marco Monfrino della Pro Recco