Ruba in una profumeria del centro ma dimentica in negozio il telefono: arrestata mentre lo va a recuperare

Genova. Ha rubato, insieme a un complice, circa 300 euro di profumi in un negozio di via San Vincenzo. La donna tuttavia, una 27enne di origine marocchina è stata bloccata all’uscita da una commessa aiutata da una cliente e per divincolarsi ha dovuto mollare la borsa dove aveva nascosto i profumi.

Mentre l’uomo è riuscito a fuggire la 27enne dopo poco è tornata sui sui passi per riavere il telefono cellulare che era rimasto nella borsa.

Nel frattempo però la commessa aveva avvertito la polizia che, giunta sul posto, ha arrestato la 27enne per rapina impropria.