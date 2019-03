Rowing Club Genovese, Murcarolo e Sampierdarenesi vincenti a Candia Canavese

Genova. La prima domenica di marzo vede le società liguri protagoniste in un interessante weekend di confronti a Candia Canavese, in provincia di Torino. Utile test d’avvicinamento alle prove nazionali e possibilità di sperimentare le formazioni per arrivare a quelle migliori.

Sabato dedicato ad Allievi e Cadetti con il secondo posto, preceduti soltanto dalla Canottieri Cannobio, della Sportiva Murcarolo con il doppio Cadetti di Guglielmo Melegari e Samuel Cantilonne. Alessandro Bonamoneta (Sportiva Murcarolo) compone il 2 senza Junior leader di gara davanti ad Esperia ed Armida assieme al compagno di Nazionale Achille Benazzo (Cerea) riabbracciandolo dopo l’oro europeo e il bronzo al Mondiale Junior. I due saranno poi terzi tra i Senior. Nuova vittoria per il doppio Ragazzi di Giovanni Melegari e Andrea Licatalosi (nella foto), quest’ultimo secondo nel singolo, mentre Melegari, con Pietro Sitia, taglierà il traguardo al secondo posto nel doppio Junior. Murcarolo d’argento con il doppio Esordienti di Giulio Deidda e Mirko Gambardella. Deidda vincerà poi nel singolo. Terza piazza per la singolista leggera Denise Zacco e ancora per lo Junior Sitia.

Per il Rowing Club Genovese doppio acuto di Giacomo Costa nel singolo e nel doppio misto leggero con Francesco Squadrone (Amici del Fiume), poi le affermazioni dei singolisti Senior Rosario Panteca ed Edoardo Marchetti e del doppio Junior (Tommaso Rossi, Francesco Polleri). Da registrare anche l’argento del 2 senza Senior di Sofia Tanghetti e Ludovica D’Epifanio, del 4 di coppia Senior (Leonardo Bava, Panteca, Marchetti, Michele Rebuffo) e del 4 senza Senior (Tanghetti, D’Epifanio, Benedetta Gaione, Cozzarini). Terzi Filippo Brissolari ed Andrea Devoli nel doppio Ragazzi, Ermanno Virgilio nel singolo Junior, Maria Ludovica Costa ed Annalisa Cozzarini nel doppio Senior.

Domenica si apre con il successo della Canottieri Sampierdarenesi nell’otto Ragazzi con Simone Galtieri, Diego Fontanella, Luca Carrozzino, Martino Cappagli, Riccardo Corsinovi, Matteo Battistini, Simone Sanna ed Alessio Vitiello (tim. Raissa Scionico). Samp d’argento nel 4 senza Ragazzi (misto Elpis) con Michele Maspero, Luca Carrozzino, Simone Galtieri e Martino Cappagli, nel doppio Junior (Alessia Graci, Veronica Germano) e nel singolo Ragazzi con Riccardo Corsinovi. Terzi Simone Goglio ed Alessio Liotta nel doppio Junior, il 4 di coppia Ragazzi (Matteo Battistini, Diego Fontanella, Alessio Vitiello, Simone Sanna) ed il 4 senza Junior di Angelica Drago, Viviana Graci, Ilaria Cespi ed Alice Mancuso.

Speranza Pra’ sul secondo terzo gradino del podio con Alessio Bozzano nel singolo e nel doppio leggero misto Gavirate. Bronzo anche per il doppio Ragazze Rowing-Argus di Lisa Maccaferri e Martina Sotgia. Entrambe saranno terze nel singolo Ragazze.