Rischio amianto nel ponte Morandi, consiglieri M5S indossano mascherine bianche in aula

Genova. Protesta questo pomeriggio a Tursi dei consiglieri comunali del M5S che, all’inizio delle seduta, hanno indossato mascherine bianche e esposto cartelli con scritto amianto per protestare contro la mancanza di informazioni in aula da parte del sindaco sul rischio amianto nella demolizione del ponte Morandi: “E’ una vergogna, ci mettiamo le mascherine perché non sappiamo cosa stiamo respirando.

“Il sindaco ci deve rispondere” ha detto il capogruppo Luca Pirondini rivolgendosi al sindaco-commissario Marco Bucci. I consiglieri del M5S denunciano il fatto che per la seconda volta non è stato discusso un articolo 54 presentato dal consigliere pentastellato Stefano Giordano sul tema: “Questo significa – ha detto Giordano a margine del consiglio – che il sindaco è solo capace di fare passerelle e proclami ma quando c’è un confronto in aula non vuole rispondere”.

Il M5S ha anche ricordato come “non si può parlare di soglia per quando riguarda l’amianto: “I testi medici dicono che il rischio zero c’è quando non c’è amianto, se c’è amianto c’è anche rischio, per questo sono stati presentati degli esposti”