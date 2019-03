Genova. Sabato 9 marzo, al Palamaragliano, davanti al pubblico delle grandi occasioni che si è mostrato molto coinvolto con il proprio tifo, la Normac AVB ha superato nettamente le concittadine della Serteco Volley School, riscattando così il secco 3 a 0 subito all’andata.

La squadra guidata da Paolo Repetto parte con la formazione composta da Martina Montedoro, Aurora Montedoro, Stefania Ranghetti, Giulia Lavagna, Vittoria Farina, Arianna Cafagno e Silvia Bulla come libero. Durante l’incontro entreranno a dar manforte alla formazione anche Gaia Campanella al servizio e l’inossidabile capitana Francesca Mangiapane a rafforzare la difesa.

Dopo una breve fase di studio la Normac AVB si avvantaggia e contiene gli attacchi delle avversarie chiudendo il primo set 25 a 19. Prevedibile la reazione della Serteco nella seconda frazione, dove la Normac AVB appare un po’ in difficoltà, anche per qualche errore di troppo al servizio: le giocatrici condotte da Ivana Druetti si impongono per 25 a 17.

Situazione che si ribalta nei due successivi set, dove la Normac AVB, dimostrando di essere una squadra compatta, coesa e determinata, valida in tutti i reparti, parte bene, non sbaglia quasi nulla e si aggiudica i 3 punti in palio con i parziali di 25-18 e 25-16.

“Sono molto soddisfatto – dice Carlo Mangiapane, presidente della Normac AVB – sia per il risultato in sé ma soprattutto per l’impegno, la voglia di far bene di tutte le ragazze. Davvero brave”.

“Bella soddisfazione, le ragazze meritavano questo risultato per l’impegno, la fatica e i sacrifici degli allenamenti – afferma il coach Paolo Repetto -. Ci siamo parlati, guardati negli occhi per dirci che non molleremo fino alla fine. È stata un match che ci ha visti in difficoltà solo nel secondo set, ma le ragazze sono state brave a risollevarsi con servizio, difesa e un attacco sopra le righe. Un plauso per Aurora Montedoro che ha chiuso palloni importanti”.

A 7 turni dalla conclusione, in classifica la Normac AVB aggancia Mandello del Lario a quota 19 punti e si porta a meno 5 dal decimo posto; la Serteco Volley School è ottava a più 4 sulla zona retrocessione.

Sabato 16 marzo alle ore 18 la Serteco ospiterà la Conad Alsenese mentre alle ore 21 la Normac giocherà sul campo del Lemen Volley.