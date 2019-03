Recco, il belvedere intitolato a Luigi Tenco. Giovedì l’inaugurazione

Genova. Giovedì mattina, alle ore 11, il Belvedere Luigi Tenco riceverà ufficialmente la propria intitolazione davanti alle autorità, ai familiari di Luigi Tenco e ai recchelini. Il drappo tricolore verrà sfilato lasciando illuminare dal sole un’insegna che certamente splenderà sulla terrazza a mare della Città di Recco.

“Si tratta di un giorno storico – sottolinea il Sindaco di Recco Dario Capurro – che da tempo aspettavamo per poter rivolgere un sincero ed importante tributo al nostro concittadino, Luigi Tenco. Ora siamo ben felici di poter condividere questo importante momento insieme a tutta la Città”.

Luigi Tenco, simbolo per Recco ma anche per l’Italia intera è stato il Cantautore per antonomasia in quanto ebbe il merito di rivoluzionare la musica leggera italiana, fu un attore ma soprattutto un ragazzo dall’animo tipico del poeta.

Ha abitato a Recco sul poggio della Bastia, nella casa di famiglia “La Torre”, insieme alla mamma Teresa, al fratello maggiore Valentino e alla famiglia di lui.

Il Comune di Recco, nell’intento di ricordarlo per gli aspetti luminosi che si ricordano di lui, ha scelto la data simbolica della sua nascita, il 21 marzo, per inaugurare ufficialmente il luogo che ormai già in tanti conoscono come il “Belvedere Luigi Tenco”. Dunque, recchelini e non, sono tutti invitati a partecipare a questo importante evento in memoria di Luigi Tenco.