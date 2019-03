Recco, arrivano 70 mila euro per messa in sicurezza ponte pedonale sul torrente

Genova. Regione Liguria stanzierà quasi 70mila per un intervento di la messa in sicurezza della passerella pedonale sul torrente Recco, tra via Pisa e via Roma.

La promessa arriva direttamente da parte dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone che oggi ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco uscente Dario Capurro, e, tra gli altri, all’assessore all’urbanistica e attività produttive Carlo Gandolfo, candidato come sindaco da parte della coalizione di centro destra.

“Si tratta di un intervento atteso e di grande rilevanza – commenta Giampedrone-, che completa un tratto del lungomare della città del Golfo Paradiso e consente la riqualificazione della zona, anche in chiave turistica”.