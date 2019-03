Rapina in un negozio del centro commerciale l’Aquilone: due arresti

Genova. Sono entrati in un esercizio del centro commerciale l’Aquilone di Genova Bolzaneto e, dopo aver nascosto all’interno di due borse merce di varia natura, per circa 200 euro, hanno oltrepassato le casse senza pagare. Due addetti alla vigilanza, che non li avevano persi di vista, li hanno però fermati per un controllo. A quel punto i due ladri hanno cercato di darsi alla fuga, colpendo ripetutamente i dipendenti che a fatica sono riusciti a bloccarli.

E’ successo ieri intorno alle 18. Protagonisti un genovese di 57 anni e una nigeriana di 23. I poliziotti delle volanti, intervenuti sul posto, hanno trovato anche un coltello addosso al 57enne. Successivamente il controllo è stato esteso anche all’autovettura di proprietà dell’uomo, dove sono stati trovati capi d’abbigliamento, con ancora le etichette e con il dispositivo antitaccheggio rotto, di proprietà di un secondo negozio del centro commerciale.

I due sono stati arrestati per rapina e denunciati per furto aggravato; il 57enne è stato altresì denunciato per possesso ingiustificato del coltello.

Per la coppia si sono aperte le porte del carcere.