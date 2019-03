Rapallo. Dopo la trasferta di Verona, altra bella prova di carattere del Rapallo Pallanuoto, che oggi pomeriggio, al Poggiolino, ha avuto la meglio sulla Rari Nantes Florentia con un netto 13-3.

Partenza fulminea del Rapallo, che al termine del primo tempo conduce 3-0 e non cambia registro per tutta la durata del secondo parziale di gioco: le squadre vanno al cambio campo sull’8-1 e, a quel punto, alle padrone di casa non resta che gestire il risultato. Una bella iniezione di fiducia, carica, aspettative per preparare al meglio, durante la lunga pausa campionato, il big match del 6 aprile a Catania contro l’Orizzonte.

La cronaca. Primo tempo. Scivolano via i primi quattro minuti a reti inviolate, doppia occasione per la Florentia in superiorità ma Lavi è vigile e sbarra la porta. Ci prova il Rapallo due volte di seguito con conclusione di Avegno ma prima il palo e poi Banchelli respingono. Al terzo tentativo la numero 4 gialloblù fa centro. Raddoppia Giulia Emmolo: tiro che si insacca nell’angolino alto dove Banchelli non può arrivare. C’è ancora tempo per il gol di Sofia Giustini, che va a bersaglio sulla sirena del primo tempo.

Secondo tempo che si apre con il Rapallo avanti: uomo in più, bel giro palla e conclusione di Zanetta che non perdona per il 4-0. Poco dopo arriva la rete di Genee, che spinge in porta l’assist di Emmolo; è la stessa mancina gialloblù a siglare la rete del 6-0. Errore difensivo delle grigliate e il Rapallo ne approfitta: Marcialis con un gran pallonetto segna la settima rete delle liguri. Ancora Emmolo, questa volta su rigore ed è 8-0. A 6’53” arriva il primo gol della Florentia: si va al cambio campo sull’8-1.

Terzo tempo, il Rapallo ha ancora fame di gol ed incrementa il vantaggio con Viacava in superiorità. Accorciano le gigliate approfittando dell’uomo in più con la ex gialloblù Cotti per il 9-2. Ancora Florentia, disattenzione difensiva del Rapallo e McKelvey ne approfitta: 9-3. Torna in attacco il Rapallo e va a bersaglio con la rasoiata di Emmolo per il 10-3.

Quarto tempo, Federica Lavi lascia il posto a Matilde Risso tra i pali del Rapallo. Il parziale si apre con la doppietta di Agnese D’Amico per il 12-3. C’è ancora tempo per la rete di Silvia Avegno che chiude il match: finisce 13 a 3.

“Bella partita, interpretata bene sotto tutti i punti di vista: mentale, tattico, soprattutto fisico: in questo periodo stiamo lavorando molto fisicamente e i risultati si vedono – commenta il coach gialloblù Luca Antonucci -. Sono molto contento, soprattutto per l’atteggiamento delle ragazze: dopo la partita con la Roma c’era il rischio di un calo di concentrazione ed intensità; invece le ragazze stanno andando avanti serene, determinate, consapevoli che ci giocheremo tutto nella final six scudetto. Ora dobbiamo pensare a giocare al massimo le ultime partite della regular season per chiudere più in alto possibile in classifica per poi arrivare al meglio della forma fisica e mentale a giocare le finali“.

Il tabellino:

Rapallo Pallanuoto – Rari Nantes Florentia 13-3

(Parziali: 3-0, 5-1, 2-2, 3-0)

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta 1, Viacava 1, Avegno 2, Marcialis 1, Gagliardi, Giustini 1, D’Amico 2, Emmolo 4, Zimmerman, Genee 1, Cocchiere, Risso. All. Antonucci

Rari Nantes Florentia: Banchelli, Rorandelli, Mandelli, Cordovani, McKelvey 1, Crevier 1, Francini, Giachi, Giannetti, Marioni, Cotti 1, Perego. All. Sellaroli

Note. Espulso Sellaroli per proteste. Nessuna uscita per tre falli. Superiorità numeriche: Rapallo 3 su 9 più 1 rigore segnato, Florentia 1 su 7.