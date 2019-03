Quinto, pedone investito in via Gianelli. Trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Un altro grave incidente per le strade genovesi: questa mattina tra Quinto e Nervi un pedone è stato investito da un’auto privata.

Il fatto è avvenuto in via Gianelli, in direzione del centro cittadino: un pedone mentre attraversava la strada, è stato violentemente urtato dall’automobile.

Immediati i soccorsi: l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno fatto i rilievi per capire le dinamiche dell’incidente.