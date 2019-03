Quarta Categoria: un BIC Genova determinato piega per 2-1 il Torino

Genova. Ad Alessandria, per il campionato Quarta Categoria, i ragazzi del BIC Genova hanno giocato e vinto per 2-1 una gara avvincente contro un Torino forte in ogni reparto di gioco.

I ragazzi genovesi rimangono sempre ordinati in campo e provano per tutto il primo tempo a segnare la rete del vantaggio, ma prima l’imprecisione in attacco e poi le grandi parate del portiere granata mantengono il risultato in pareggio fino al termine del primo tempo.

Bene i due portieri rossoblù Corisi e Germiniasi, arcigni in difesa Tesio e Grillo tolgono gli spazi agli avversari e non li fanno tirare, sempre ordinati nelle giocate Zanino e Nicolò Morgani, mentre la velocità di Pallanca e Fajardo mettono in seria crisi i giocatori granata. Le giocate imprevedibili di Casazza, Davide Morgani e Cornacchini fanno ben sperare ma niente da fare, il Torino si difende bene e in contropiede rischia di fare gol.

Quando le forze iniziano a venire meno ecco che le squadre un po’ più allungate lasciano spazio alle ultime giocate: ne approfittano prima Congiusta che porta in vantaggio i rossoblù e poi Bianchi che chiude definitivamente la partita segnando il raddoppio.

A tempo praticamente scaduto il Torino riesce ad accorciare le distanze ma ormai non c’è più tempo e ad esultare sono i ragazzi del BIC Genova che vanno sotto la gradinata Nord fatta dai tanti genitori presenti con sciarpe, bandiere e trombe. Una bella e lunga giornata di sport vissuta grazie allo sforzo dei tanti addetti ai lavori dello staff di Quarta Categoria.

Nella prossima giornata, sabato 13 aprile, i rossoblù affronteranno nelle gare di ritorno Juventus e Sampdoria.

Il BIC Genova ha schierato Germiniasi, Corisi, Casazza, D. Morgani, N. Morgani, Bianchi, Grillo, Tesio, Congiusta, Cornacchini, Zanino, Fajardo, Pallanca.