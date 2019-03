Genova. Una vittoria che ci voleva proprio, quella centrata dalla PSA Olympia che batte 3 a 0 il fanalino di coda Iglina Albisola.

Partita subito in discesa per le leonesse gialloblù che, dopo un periodo non certo facile, rialzano la testa in vista di un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato.

Nel primo set le ragazze di coach Mantoan chiudono i conti per 25-17, nel secondo per 25-16 e, poi, nel terzo, piazzano il punto decisivo sul 25-10.

Vittoria importante, mai davvero in discussione, che permette alla PSA Olympia di riprendere il filo di un discorso interrotto fin troppo tempo fa, dato che arrivava da ben sei sconfitte consecutive.

In classifica le gialloblù si riportano solitarie in sesta posizione. Nel prossimo turno, sabato 16 marzo, alle ore 21, giocheranno a Mandello del Lario, ospiti della Cartiera dell’Adda.

Il tabellino:

PSA Olympia Volley – Iglina Albisola 3-0

(Parziali: 25-17, 25-16, 25-10)

PSA Olympia Volley: Ma. Pastorino, Mo. Pastorino, Ciurli 5, Gorini 1, Castelli 4, Ferrando, Mastromarino, Della Rocca 1, Caporaso, Ottonello, Antonaci 6, Parodi 11, Fontana, Bilamour 23.

Iglina Albisola: Botta 5, Pesce 4, Travaglio, Casini, Zamagni 1, Laporta, Conterno, Rossi 3, Manitto 1, Truffa 4, Scapacino, Olivero, Arrigo 2, Zannino.