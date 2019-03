Genova. Seconda vittoria consecutiva per la PSA Olympia che dimostra tutto il carattere, la grinta e la voglia di superare le difficoltà del gruppo guidato da coach Luca Mantoan. La prova più lampante arriva dalla vittoria per 3 a 2 in casa della Cartiere dell’Adda Mandello del Lario.

Le leonesse gialloblù partono col piede giusto ma, in un primo set tiratissimo, sono costrette alla fine ad alzare bandiera bianca per 25-22.

Nel secondo set però arriva immediata la reazione e la PSA si impone con un netto 25 a 17. Anche nel terzo set le gialloblù non danno scampo alle avversarie, mettendo la freccia e passando a condurre i giochi grazie al 25-16 finale.

Le padrone di casa non ci stanno e mettono in campo l’ultimo sforzo, conquistando il quarto set per 25-18 ma, nel tie-break conclusivo, arriva il successo delle ospiti per 15-13 che permette alle ragazze di coach Mantoan di portare a casa la vittoria e, con essa, anche 2 punti fondamentali per smuovere a dovere la classifica ma soprattutto per risollevare il morale dopo un periodo non facile.

“Una vittoria dedicata a tutta la squadra – ha commentato a fine partita il numero uno gialloblù Giorgio Parodi -. Vere professioniste che anche nei momenti difficili hanno fatto gruppo e ai coach Mantoan e Venturini, che hanno sempre creduto nella squadra senza mai mollare”.

Con il successo in riva al lago di Como, le leonesse dell’Olympia salgono a quota 34 punti in classifica, si tengono stretto il sesto posto e rispondono all’attacco del Lemen, settimo a meno 1 dalle gialloblù.

Sabato 23 marzo si torna in campo, alle ore 18 al Palaolympia di Voltri, contro il Caseificio Paleni Casazza, formazione che naviga appena sopra la zona rossa della classifica, a quota 24 punti.