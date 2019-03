Celle Ligure. Nella 24esima giornata di Promozione A il Celle Ligure cade in casa a 0 a 1 contro la Sestrese. A decidere la sfida un gol segnato da Akkari in avvio di partita. I locali, quint’ultimi con 23 punti e in zona play-out, erano reduci da tre risultati utili (ultimo, il successo per 2-3 sulla Voltrese nello scontro diretto).

Tabellino:

Celle Ligure-Sestrese 0-1 (4′ Akkari)

Celle Ligure: Provato, Giguet, Damonte, Cosentino, Apicella (78′ Piombo), Vallerga D., Orcino, Vanoli (56′ Alò), Sofia, Termini (90′ Sotopesce), Casali (78′ Alagie)

A disp. Catanese, Lupia, Piombo, Certomà, Alò, Rampini, Sotopesce, Alagie, Suetta. All. Di Biasio

Sestrese: Rovetta, Raso M., Valcavi (62′ Lo Stanco), Ardinghi, Ansaldo, Federici, Carvelli (82′ Bazzurro), Gjoka (69′ Camara), Akkari, Zani, Stilo F.

A disp.: Venturini, Androni, Bazzurro, Camara, Cafferata, Delgado, Lo Stanco, Ramponi, Sattin. All. Schiazza

Arbitro: Moro (Novi Ligure). Assistenti: Ghio e El Hamdaoui (Novi Ligure)

Note: Giornata fresca e nuvolosa. Campo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Apicella (C), Valcavi (S). Angoli 2-4. Recuperi 2′ e 6′. Spettatori 70 circa.

Cronaca diretta:

3′ Punizione dal limite Sestrese. Va Zani, Provato allontana coi pugni.

4′ Gol Sestrese! Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra (battuto da F. Stilo) Akkari segna in mischia. 0-1.

8′ Nuovamente Zani su calcio da fermo, Provato respinge a mezza altezza.

9′ Ammonito Valcavi.

14′ Occasione Celle Ligure. Azione di stampo rugbistico. Sofia serve al centro Termini, il quale a sua volta allarga sulla sinistra per Casali. Tiro a botta sicura, leggermente a lato

24′ Akkari scatta sulla fascia sinistra, punta Apicella e converge verso il centro. La sua consusione esce non lontana dalla porta difesa da Provato.

28′ Celle Ligure in attacco. Termini ispira, M. Raso ribatte. La palla arriva a Casali, sinistro strozzato, respinto d’istinto da Rovetta. A seguire, i giocatori e il pubblico locale protestano per un possibile fallo di mano di Valcavi in area.

34′ Fraseggio in orizzontale: Akkari, Zani, Raso. Destro dal limite, Provato parata difettosa. Sulla corta respinta Akkari per poco non ne approfitta.

40′ Vallerga, lancio col contagiri. Casali lanciato a rete calibra però male il pallonetto.

45′ Due minuti di recupero.

45’+1 Grossa occasione Sestrese. Stilo, cross basso. Akkari da pivot spalle alla porta elude l’uscita bassa di Provato. Apicella s’immola, ribattendo nei pressi della riga di porta. Salvataggio provvidenziale.

45’+2 Fine primo tempo: Celle Ligure-Sestrese 0-1.

46′ Inizio secondo tempo.

54′ Opportunità Celle. Punizione dalla sinistra. Calcia Damonte, Orcino ribatte in spaccata all’altezza del dischetto. Rovetta salva con un riflesso da distanza ravvicinata.

56′ Cambio Celle Ligure. Esce Vanoli, entra Alò.

59′ Alò, destro deviato, Rovetta non trattiene. Sul ribaltamento frontale Provato esce dall’area in anticipo su Akkari e rinvia lontano.

62′ Sostituzione Sestrese. Esce Valcavi, entra Lo Stanco.

69′ Secondo cambio dei verdestellati. Esce Gjoka, entra Camara.

73′ Giallo ad Apicella.

75′ Stilo per Camara, questi scarica a sinistra dove trova lo smarcato Akkari. Tiro respinto da Provato.

78′ Doppio cambio nelle file locali. Escono Apicella e Casali, entrano Piombo e Alagie.

79′ Orcino, conclusione dalla distanza. Rovetta la s in angolo.

81′ Il Celle tenta ancora da fuori area, Rovetta non si fa sorprendere.

82′ Terza sostituzione ospite. Fuori Carvelli, dentro Bazzurro.

90′ Cambio Celle. Esce Termini, entra Sotopesce.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+2 Camara resta a terra, necessario l’intervento del massaggiatore.

90’+5 Contropiede Sestrese. Akkari dal fondo serve Camara, il quale sbaglia a due metri dalla porta.

90’+6 Fischio finale: Celle Ligure-Sestrese 0-1.