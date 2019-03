Arenzano. Il giudice sportivo, questa settimana, ha fermato sette calciatori del girone A di Promozione.

Marco Zizzi (Mignanego) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “colpiva un avversario con un pugno in pieno volto, senza conseguenze lesive”.

Dovranno saltare la prossima partita Marco Matranga (Vallescrivia), Nicolò Porrata (Arenzano), Marco Raso (Sestrese), Francesco Girone (Mignanego), Daniele Lanteri (San Stevese) ed Omar Rampini (Varazze Don Bosco).

Mattia Bernardeschi, dirigente del Mignanego, è stato inibito fino al 4 aprile.

La classifica marcatori dopo 25 giornate:

20 reti: L. Anselmo (Bragno), Akkari (Sestrese)

18 reti: Miceli (Ospedaletti)

14 reti: Burdisso (Dianese e Golfo)

11 reti: Mancini (Arenzano), Fassone (Vallescrivia)

10 reti: Grabinski (Arenzano), Boggiano (Voltrese Vultur), A. Rocca (Loanesi San Francesco)

9 reti: Scappatura (Ospedaletti), Romeo (Arenzano/Bragno), Daddi (Loanesi San Francesco)

8 reti: Rovella, Botti (Taggia), Draghici (Serra Riccò)

7 reti: Balestrino (Voltrese Vultur), Sofia, D. Vallerga (Celle Ligure), Murabito (Legino)

6 reti: Torra (Bragno), F. Sturaro (Ospedaletti), Cuneo (Taggia), Zani (Sestrese), G. Insolito (Loanesi San Francesco), Cafferata (Sestrese), Grassi (Mignanego)

5 reti: Traverso (Vallescrivia), Salis (Legino), Tarantola (Taggia), Canu (Dianese e Golfo), Di Lorenzo, Castello (Loanesi San Francesco), Stamilla, Cutellè (San Stevese), Perrone (Varazze Don Bosco)

4 reti: De Flaviis (San Stevese), Fantoni (Ceriale), Poggioli (Serra Riccò), Garassino (Loanesi San Francesco), Termini (Voltrese Vultur), A. Numeroso (Dianese e Golfo), Gagliardi, G. Paini, Guerrieri (Varazze Don Bosco), Guirat (Taggia), A. Anselmo (Arenzano)

3 reti: Molon (Vallescrivia), Greco, Brignoli (Dianese e Golfo), Rambaldi, Russo, El Kamli (San Stevese), Gerbasi (Taggia), L. Baroni (Varazze Don Bosco), Metalla, Pereyra, Damonte, Rusca (Arenzano), Sattin, Mereto (Sestrese), Espinal, Al. Negro, Gambacorta (Ospedaletti), Schirru, Cerato, Siccardi, Avanzi (Legino), Zizzini (Bragno), Limonta (Voltrese Vultur), Bianchi, F. Re (Serra Riccò), Condorelli, Antonelli (Loanesi San Francesco)

2 reti: Gjoka (Sestrese), Fiuzzi, Ravoncoli (Taggia), F. Burdo, Ennaouy, Rizzo (Serra Riccò), Giguet, An. Piombo, Alò (Celle Ligure), Nocentini, Pinna, Savaia (Mignanego), Crudo, Lanteri (San Stevese), F. Insolito, Prinzi (Loanesi San Francesco), Federici, Piroli, Camara, M. Raso (Sestrese), Alasia (Ospedaletti), Colli, Martini, Garibbo (Dianese e Golfo), Mombelloni (Bragno), Di Mario, Donà, Tomao, Dominici (Ceriale), Sulla, Minardi (Varazze Don Bosco), Lanzalaco, Pereyra (Arenzano), Semperboni, Spadoni (Legino), Ferrari, Siri (Voltrese Vultur)

1 rete: Gentile, G. Insolito, Pisano, Leo (Loanesi San Francesco), Rolando (Arenzano), Cambiaso, Zizzi, Bondelli, Brema, Cadenasso (Mignanego), Piccolo, E. Burdo, Ciccia, Rizzo, Orero, Ottolini, Gazzo, Poggioli, Bortolini (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Michero, Gloria, Cutuli, Ricotta, Licata (Ceriale), Angius, Calautti (Voltrese Vultur), Saporito, O. Rampini, F. Baroni, Fazio, G. Maralino, Camogli (Varazze Don Bosco), L. Vassallo, Calandrino, Piazza, Mrahi (Dianese e Golfo), Orcino, Casali, Damonte, E. Rampini, Camara, Termini, Fiorito, Janneh (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Matranga, El Atiki, Torre, Prestia (Vallescrivia), Pili, Majid, Morielli, Balbi (Legino), Gallo, Pesco, Rosso, Salmaso, Minghinelli (Taggia), Pizzorni, Stefanzl (Bragno), G. Calvini, B. Raguseo, G. Brizio, Geraci, D’Ercole (San Stevese), Ansaldo, Carvelli, Di Sisto, Stilo (Sestrese), Cadenazzi, Ambesi, Ventre, Cassini, Trotti (Ospedaletti), Vassallo (Bragno)

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco), Maralino (pro Loanesi San Francesco), Rolando (pro Voltrese Vultur), Al. Negro (pro Vallescrivia), Ferrada (pro Celle Ligure)