Pro Recco Judo: un argento e due bronzi al Trofeo Internazionale Umbria

Recco. La Pro Recco Judo chiude con una medaglia d’argento e due di bronzo il 1° Trofeo Internazionale Umbria Judo, seconda prova del Grand Prix Senior Junior, che si è disputato nel Palabarton di Perugia sabato 23 marzo.

Grazie all’eccellente prova di Emanuela Campanella, giunta seconda nella categoria 70 kg, e di Simona Boccotti e Matteo Rovegno, terzi rispettivamente nelle categorie 57 e 81 kg, la compagine recchelina si è piazzata seconda nella classifica generale per società.

L’ottimo risultato lo si deve anche ai quinti posti conquistati da Elena Andreoli (cat. 78 kg) e Carlotta Rezzano (cat. 70 kg), al settimo di Tea Patri (cat. 63 kg) e ai buoni piazzamenti di Simone Albarello (66 kg), Stefano Ferrari e Mattia Atzori (cat. 81 kg).

Il Centro Sportivo Carabinieri si è aggiudicato il primato nella classifica mentre dietro alla società biancoceleste si sono classificate, terze a pari merito, le società Banzai Cortina Roma e Dojo Equipe Bologna.

Circa quattrocento gli atleti in gara per questa prova utile per il conseguimento di punti nella ranking list nazionale e per accedere di diritto alle finali dei campionati Italiani assoluti che si terranno sabato 27 e domenica 28 aprile al Palaruffini di Torino.