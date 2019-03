Primarie Pd, urne aperte dalle 8 nei 65 seggi genovesi: oggi si sceglie il nuovo segretario

Genova. Urne aperte dalle 8 di questa mattina e fino alle 20 per scegliere il nuovo segretario nazionale del partito democratico. I candidati in corsa sono Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, l’attuale segretario ad interim Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

Collegati ai nomi dei candidati alla segretaria gli elettori del Pd potranno scegliere i membri dell’assemblea nazionale. Per votare è necessario portare con sé la tessera elettorale e la carta di identità. Possono votare i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età e che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd.

Al momento del voto sarà richiesto un contributo di 2 Euro. Si vota mettendo una croce su una sola delle tre liste.

Alle tre liste nel territorio genovese suddiviso in tre collegi sono collegati i candidati all’assemblea nazionale del partito. Per Giachetti al Collegio 1 si candidano all’assemblea nazionale Irene Tesini, Renzio Miroglio, Sandra Carena, Enrico Valli e Rosetta Galluccio, nel collegio 2 i candidati sono Maria Carlucci, Nicola Suriano, Cecilia Terrone e Davide Mazzarello, nel collegio 3 Paolo Tursi, Lorenza Traverso, Marco Matteini, Cristiana D’Arco e Antonio Boretti. Le liste collegate al segretario uscente Maurizio Martina vedono candidati al collegio 1 Marina Costa, Federico Romeo, Rita Bruzzone, Mauro Avvenente e Carla Zunino, al collegio 2 ci sono Massimo Ferrante, Rosaria Augello, Lorenzo Romanengo e Agata Gambaro. Al collegio 3 Andrea Telchime, Elena Putti, Agostino Revello, Vittoria Canessa e Giovanni Calisi. Infine per Zingaretti si presentano al collegio 1 Viola Boero, Alessandro Terrile, Edvige Prampolini, Fabio Franchini e Vanessa Penco, al collegio 2 Alberto Pandolfo, Mara Nobili, Claudio Villa e Laura Cevasco, al 3 Valentina Ghio, Simone D’Angelo, Margherita Repetto, Andrea Vezzali e Carla Castellino.

A questo link si può scaricare l’elenco dei 95 seggi allestiti in provincia di Genova http://www.pdgenova.it/it/download/33/seggi-primarie-2019

La vera incognita di queste primarie, vero e proprio test sulla salute dei dem, sarà il numero dei votanti rispetto alle primarie di due anni fa, quelle che videro il confronto tra Renzi, Orlando ed Emiliano. E il moltiplicarsi degli appelli al voto denota che il timore di un flop è piutto sto alto, visti almeno i dati delle pre-registrazioni (che valevano solo per cittadini stranieri e under 18): solo 69 s Genova contro i 520 di due anni fa.