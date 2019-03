Primarie Pd, ecco chi saranno i delegati all’assemblea nazionale: nel Tigullio exploit della Ghio

Genova. In attesa della ripartizione ufficiale dei 14 seggi che spettano alla provincia di Genova, ecco chi – da Genova – potrebbe andare a Roma come delegato all’assemblea nazionale del partito: sicuramente il consigliere comunale Alessandro Terrile, ex segretario genovese, e Viola Boero, esponente della attuale segreteria.

Così anche il segretario provinciale Alberto Pandolfo, probabili Edwige Prampolini, Simone D’Angelo e il consigliere comunale Claudio Villa.

Exploit anche per la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio, nome circolato a sinistra – insieme a quello della parlamentare Ue Renata Briano – come possibile candidata alle elezioni regionali del 2020.

Tra i sostenitori di Maurizio Martina, in pole la vicesindaco di Cogoleto Marina Costa, il presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo e quello della Bassa Val Bisagno Massimo Ferrante. Per Giachetti, Irene Tesini, Paolo Turci e Maria Carlucci.