Primarie Pd, code ai seggi: alle 12 a Genova avevano votato in diecimila

Genova. Se il timore più grande era quello di un flop di partecipazione, almeno questo pericolo per il Pd – e in particolare quello genovese – lo ha scansato. Dalla Foce a Castelletto, dal Lagaccio alla Val Bisagno, i social restituiscono istantanee di code ai seggi per scegliere il nuovo segretario del partito.

Impressioni confermate dai dati ufficiali: alle 12 in provincia di Genova avevano votato 10 mila elettori o sostenitori del centro sinistra.

“Un grande successo di partecipazione – commenta il segretario genovese Alberto Pandolfo – si tratta di un ottimo segnale che ci auguriamo venga confermato anche nel pomeriggio. Ringraziamo tutti quanti hanno voluto rispondere al nostro appello alla partecipazione e hanno scelto di far parte di questa grande occasione di democrazia”.

Per votare c’è tempo fino alle 20. Il grande favorito è Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, seguito da Maurizio Martina, segretario uscente e da Roberto Giachetti