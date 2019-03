Prima Categoria B, perdono le prime della classe

Genova. La Praese perde (2-0, Vio su rigore, Terribile) in casa dell’Anpi Casassa (nella foto), ma il Marassi non approfitta dello scivolone della capolista, facendosi battere (2-1, doppietta di Denaro; Ghiglia, su rigore) dal Sori, che porta a casa tre punti insperati in chiave salvezza.

Tra le prime della classe vince la Superba, che si impone (2-0, Ragaglia e Carretta) in casa del Rapid Nozarego.

La Cogornese cala il poker (Molinelli, Donadeo, Lagomarsini, Vaccarezza) in casa della Cella, balzando in quarta posizione.

Termina in parità (2-2) il match tra Cogoleto e Bargagli. I valligiani, sempre in vantaggio con Albanese e Cardillo, vengono raggiunti da Favali e Della Bianchina.

Il Torriglia, sotto di una rete (Garassini) con la Genovese Boccadasse, riesce a pareggiare con Avanzino.

Nella parte sinistra della classifica vittorie importanti per Cà de Rissi e Multedo.

Segalerba e Tricarico lanciano il Cà de Rissi, che espugna (2-1) il terreno dell’Olimipic Prà Pegliese, in goal con Martinoia, mentre il Multedo supera (3-2), faticando le proverbiali sette camicie, il BorgoRapallo. Per Bonadio e compagni si tratta di una vittoria, che può rappresentatre la svolta positiva, in chiave salvezza, del torneo.