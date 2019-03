Pratonevoso Gam domina il “suo” Trofeo Manzoni

Appuntamento importante sulle nevi di Prato Nevoso per il Trofeo Edoardo Manzoni che ha visto scendere in pista le migliori compagini regionali del circo bianco. Exploit dei padroni di casa del Pratonevoso Gam Genova che si aggiudicano la rassegna legata alla categoria children-ragazzi-allievi nello slalom gigante con le categorie children e cuccioli che tengono aperta la possibilità di accedere alla qualificazione per gli italiani di categoria. Secondo posto per l’Imperia Sci 2004 seguito dal Coordinamento Valbormida.

Proprio questi ultimi si aggiudicano il titolo nei Cuccioli con le vittorie di Alessio Fracchia e Sofia Ciman. Nei ragazzi vince Imperia con Silvia Madonna e Matteo Russi, con il bis fornito dagli allievi Pietro Salsotto ed Elisa Pagani.

Nei master invece è dominio genovese con Roberto Carlesso, Michele Marcenaro e Costantino Picasso che battono la concorrenza. Giulia Russo inoltre è prima fra i giovani-seniores, mentre finisce a Savona lo stesso titolo al maschile con la vittoria di Matteo Arzani dello Sci Club Savona.