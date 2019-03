Porto, nella notte incendio devasta ruspa. 250 litri di schiumogeno per spegnere le fiamme

Genova. Mancavano pochi minuti alle 3 quando dal porto, dalla calata Rubattino, si è alzata una densa colonna di fumo nero.

A bruciare era una ruspa da lavoro utilizzata sulle banchine, che, per cause ancora da accertare è stata avvolta, e in seguito devastata dal rogo

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in pochi minuti ma per avere ragione delle fiamme hanno dovuto utilizzare ben 250 litri di schiumogeno. La soprastante gru mancina non ha subito danni grazie alla tempestività dell’azione.