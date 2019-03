Porto Antico, da domani torna la “Festa dei mondi”

Genova. Raccontare tradizioni, usi e costumi molto diversi tra loro attraverso La Festa dei Mondi, che, per una settimana, porta, nell’area del Porto Antico di Genova, laboratori, artigianato, gastronomia e una grande Festa finale con musiche, danze e spettacoli.

Il tema di questa edizione è “Paesi, storie e costumi” e permetterà a bambini e ragazzi di conoscere in maniera creativa e divertente mondi lontani eppure oggi così vicini: tanti i paesi Europei ed Extraeuropei che daranno il loro contributo in esperienza e creatività affinché un momento divertente diventi un’esperienza di crescita e di integrazione per tutti.

La Festa avrà inizio lunedì 25 marzo con un ricco programma di laboratori creativi, dedicati ai bambini e ai ragazzi, che proseguiranno per tutta la settimana fino al 29 marzo, fra bambole wax del Senegal, capoeira brasiliana, saree indiane e molte altre iniziative. La partecipazione alla Festa dei Mondi, anno dopo anno, cresce sempre di più, non solo da parte di Consolati e Associazioni, ma anche di singoli operatori culturali che con entusiasmo hanno messo a disposizione le loro sedi per ospitare le attività in calendario.

Oltre che all’interno de La città dei bambini e dei ragazzi, della biblioteca E. De Amicis, del Genoa Port Center e della Casa della Musica, quest’anno i laboratori si terranno anche presso la Capitaneria di Porto e la palestra Raider CrossFit Porto Antico.

La partecipazione ai laboratori è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotazioni è necessario telefonare ai numeri 0102485736 / 0102485740.

E dopo una settimana di laboratori, il weekend sarà tutto dedicato alla grande Festa Finale all’aperto in piazzale Mandraccio: un grande palco centrale con musica, danze e spettacoli senza confini e tutto intorno stand con proposte di artigianato e gastronomia da tutto il mondo, con ingresso libero per tutti dalle ore 14:00 (il sabato) e dalle ore 12:00 (la domenica).