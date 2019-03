Pontedecimo, auto si ribalta nella notte. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Stava percorrendo via Natale Gallino a Pontedecimo quando una ragazza, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed ha finito la sua corsa su un fianco.

La ragazza è uscita autonomamente dalla vettura, avendo riportato solo qualche graffio. E’ stata successivamente soccorsa dai militi del 118 e dalla relativa auto medica.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti successivamente per rimettere la vettura sulle ruote, e consentire quindi la regolare rimozione e quindi i ripristino della viabilità della strada.