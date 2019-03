Ponte di Genova, più lunga del previsto l’attesa per la riapertura di via Fillak

Genova. La bonifica da eventuali ordigni bellici dell’area dove sorge una delle torri di supporto alle pile 10 e 11 di ponte Morandi, sul cantiere est, finirà per rallentare di qualche giorno le operazioni necessarie sia all’apertura di via Walter Fillak, tra Sampierdarena e Certosa, l’ultima strada ancora in zona rossa dopo il crollo del viadotto, sia il quarto ingresso degli sfollati nelle loro case.

“Bisognerà attendere quindi la fine della prima settimana di aprile o più probabilmente l’inizio della seconda” ha spiegato questa mattina il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci rivelando che su sei torri di sostegno quattro sono già montate e hanno toccato la parte inferiore dell’impalcato in bilico sulle case e sulla strada.

Intanto ieri è arrivato un primo parziale via libera, atteso da tempo, da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici. 84 pagine nelle quali di fatto il tracciato e il progetto del nuovo ponte di Genova non vengono ostacolati, ma in cui si pongono alcune interrogativi ai quali le aziende del consorzio e la struttura commissariale dovranno dare risposte al più presto. “Manca ancora la valutazione di impatto ambientale in forma semplificata – dice Bucci – la aspettiamo tra il weekend e i primi giorni della prossima settimana”.

La milestone, il “paletto”, del 31 marzo per l’inizio della ricostruzione non cambia. D’altronde i lavori propedeutici sono già iniziati. “La settimana prossima cominceranno i lavori per arrivare al programma definitivo per la demolizione della pila 10 e 11 – aggiunge il sindaco-commissario – ci sarà da subito il coinvolgimento di Asl e Arpal in modo da sapere che cosa bisognerà fare, senza sorprese”.