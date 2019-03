Polizia, cambio al vertice in Questura: Bracco a Milano, a Genova arriva Ciarambino

Genova. Il Questore di Genova Sergio Bracco da martedì prossimo sarà il nuovo questore di Milano. Sessantanni da compiere, Bracco era arrivato a Genova due anni e mezzo fa.

L’addio di Bracco era stato anticipato il mese scorso dal capo della polizia Franco Gabrielli.

Ieri il questore ha incontrato la stampa per i saluti e il gruppo cronisti liguri ha preparato per lui una targa in ricordo dell’esperienza genovese (nella foto di apertura), reciprocamente considerata molto positiva.

A Genova sempre martedì’ 26 marzo arriverà il nuovo questore: si tratta di Vincenzo Ciarambino. Ciarambino, 58 anni, una lunga esperienza nella Digos (era a Genova nel luglio 2001 nella squadra che seguiva il corteo delle tute bianche), era già stato a Genova come vicario tra il 2011 e il 2014. Dal 2016 era questore a Brescia, incarico che lascerà lunedì per arriva a dirigere la questura di via Diaz.