Pinotti, Terrile, Paita e Orlando: ecco i quattro liguri eletti in direzione nazionale Pd

Genova. Sono l’ex ministro Roberta Pinotti, Alessandro Terrile, consigliere comunale genovese, la parlamentare Raffaella Paita e l’ex ministro Andrea Orlando i quattro politici liguri che, eletti oggi nella direzione nazionale del Pd, rappresenteranno la nostra regione all’interno del partito di centrosinistra. Membro di diritto il segretario regionale Vito Vattuone.

Oggi a Roma si è svolta l’assemblea del Pd che ha ratificato l’elezione a segretario di Nicola Zingaretti. Dal palco dell’hotel Ergife il leader dei Dem ha lanciato la sfida affinché si costruisca un partito autorevole e moderno.

È davvero un onore essere eletto nella Direzione Nazionale del PD. Grazie a Nicola Zingaretti per le sue parole coraggiose che guardano al futuro. Ora tutti al lavoro per ricostruire un PD autorevole e credibile, e per restituire dignità al Paese”. Paolo Gentiloni è stato invece eletto presidente del partito con 86 astenuti e nessun contrario. Una candidatura, quella dell’ex premier, su cui c’è stata la convergenza anche dei renziani.

Ambiente, internet, scuola e welfare: i quattro sono i pilastri del nuovo Pd di Zingaretti. Sulla sanità, in particolare, ha detto: “Non crediamo nella monetizzazione del welfare, ci batteremo per la sanità pubblica promuovendo quota 10, ossia un incremento di 10 miliardi per aumentare i livelli di assistenza e assumere 100mila nuovi operatori nella sanità pubblica italiana. La vera priorità di questa epoca è il lavoro, in tutto il Paese ma soprattutto nel Mezzogiorno”.

I membri della direzione nazionale sono 120, tra loro, oltre ai quattro liguri: Sesa Amici, Goffredo Bettini, Francesco Boccia, Carlo Calenda, Monica Cirinnà, Tommaso Nannicini, Cesare Damiano, Paola De Micheli, Marianna Madia, Marco Minniti, Antonio Misiani, Barbara Pollastrini, Lia Quartapelle, Marina Sereni, Sandra Zampa, Matteo Richetti, Alessia Morani, Francesco Russo, Alessia Rotta, Dario Stefàno, Beppe Fioroni, Giuditta Pini, Maria Elena Boschi.