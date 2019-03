Pieve Ligure, consegnati alla scuola secondaria di primo grado 15 tablet

Una scuola di eccellenza a Pieve Ligure. È proprio questo l’obiettivo che il Comune e l’Istituto scolastico si sono prefissati quando – negli anni passati – hanno iniziato l’acquisto di strumenti informatici. In un’ottica di rafforzamento della collaborazione proprio con l’Istituto è stato deliberato l’acquisto di 15 tablet che, domani, verranno consegnati alla Scuola Secondaria di primo grado di via Roma per il potenziamento dell’aula informatica.

“In Paese si stanno ultimando i lavori per la fibra – spiega l’assessore a Sanità, Servizi Sociali e Scuola Paolo Moscatelli – la quale arriva in primo luogo nelle scuole, in questo modo potremo sfruttare appieno gli strumenti informatici”.

In concomitanza verranno posizionate le nuove bandiere istituzionali, i drappi verranno affissi a pennoni alti circa 8 metri sopra l’ingresso principale che porta alle aule degli studenti.