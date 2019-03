Genova. Quest’oggi sono terminati ufficialmente i lavori di restauro della fontana di Piazza Colombo.

Dopo la pulitura dei marmi, la messa in sicurezza di alcuni parti e la manutenzione della parte idraulica, i tecnici di Aster hanno messo in opera in nuovi augelli, che completano, quindi, il ‘Barchile’.

Una delle più belle fontane monumentali della città, quindi, è tornata a nuova vita: pulita e funzionante. Da non crederci.