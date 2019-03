Piaggio Aero, venerdì 15 marzo tavolo in Prefettura a Genova

Genova. Il prefetto di Genova Fiamma Spena ha convocato per domani, venerdì 15 marzo, un tavolo sulla difficile situazione di Piaggio Aero. Al tavolo, oltre alle organizzazioni sindacali sono stati invitati il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci anche in qualità di sindaco della città metropolitana.

La richiesta dei sindacati nasce dopo i dubbi sugli investimenti rispetto agli stanziamenti già previsti per il drone, ma anche per capire quale sarà il futuro di Piaggio Aero visto le crescenti voci di uno spacchettamento, mentre i lavoratori si trovano con il monte ferie congelato, così come i premi e i contributi e chiedono risposte circa il loro futuro.