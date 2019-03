Piaggio Aero, ennesimo rinvio in commissione difesa

Genova. Era prevista domani la riunione della 4 commissione difesa per sciogliere finalmente il nodo sulla vertenza che tiene in ostaggio ormai dal mese di Dicembre oltre 1200 lavoratori e delle loro famiglie della Liguria, ancora una volta rinviata.

La decisione in capo alla commissione è necessaria per sbloccare il finanziamento dei 250 milioni per la certificazione e l’acquisto di quattro sistemi P1HH senza il quale il rischio della Cassa integrazione per i lavoratori è sempre più vicino.

“Si continua a sottovalutare l’importanza delle vertenza Piaggio Aero – commenta il segretario Fim Cisl Liguria Alessandro Vella – La Piaggio Aero è stata posta in amministrazione straordinaria ed è da tempo che rivendichiamo una commessa per ammodernare la flotta istituzionale dei P180 “versione civile” . Sono 37 i velivoli che ad oggi vengono impiegati in servizio operativo molti dei quali con più di 20 anni di utilizzo”.

Per la Fil “è evidente che il Governo continua a perdere tempo decidendo di non decidere e se da una parte licenzia il provvedimento sul reddito di cittadinanza e dall’altra non c’è giorno che non si dica “prima gli italiani” l’unico risultato prodotto sulla vertenza Piaggio Aero è zero” .

“Il Governo delle antidelocalizzazioni – prosegue Vella – sta mettendo in crisi un’azienda importante per l’economia della Liguria perché ha deciso, come in altre occasioni che riguardano il lavoro di non decidere e rinviare ancora una volta. Chiediamo che intervenga la Presidenza del Consiglio è inaccettabile questo palleggio che il governo ha messo in campo a scapito dei lavoratori e delle loro famiglie. Ormai la misura è colma non escludiamo una mobilitazione se non dovesse arrivare una convocazione a stretto giro”.