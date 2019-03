Pegli, il parcheggio della stazione apre entro 10 giorni: sarà gratis per tutti

Genova. Come Genova24 aveva anticipato, il parcheggio della stazione di Pegli, ceduto in comodato d’uso temporaneo da Rfi al Comune di Genova sarà presto a disposizione dei pegliesi.

A occuparsi della vicenda era stato il capogruppo di A Sinistra Filippo Bruzzone che aveva presentato un’interpellanza condivisa e sottoscritta da tutta la maggioranza.

“L’assessore competente ha risposto che entro i primi 10 giorni di marzo si avrà l’apertura del parcheggio, gratuito e per tutti” dice Bruzzone che commenta: “Ora dobbiamo monitorare che effettivamente uno spazio strategico per Pegli apra nei tempi previsti. Ciò non toglie che come municipio chiediamo l’apertura da agosto e come vero parcheggio di interscambio, l’apertura gratuita e senza controlli, benché possa essere visto positivamente, comporta che non venga agevolato chi usa tutti i giorni i mezzi e quindi uno spostarsi in modo più sostenibile”

Bruzzone inoltre aveva chiesto al sindaco Marco Bucci di aprire una riflessione anche sulla situazione del parcheggio di Molo Archetti, spesso inspiegabilmente semi vuoto.

“Su questo – spiega Bruzzone – il Comune ha detto che non ci sono al momento progetti specifici e non capisco perché non si voglia aprire una riflessione su questo spazio”.