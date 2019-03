Pd, Rete a Sinistra e M5S contro il declassamento di foniatria: al San Martino 7 bambini in attesa di visita

Genova. Sia il centrosinistra (Pd e Rete a Sinistra) sia il Movimento 5 Stelle in consiglio regionale si sono scagliati contro la prospettiva di declassamento della struttura autonoma dipartimentale di Foniatria (che passerebbe sotto il controllo di Otorinolaringoiatria) all’ospedale San Martino.

“Questo ha portato a una situazione di confusione di ruoli all’interno del policlinico San Martino e ha avuto, come conseguenza, che sette bambini, da un mese e mezzo, sono in attesa di essere sottoposti a un esame importantissimo all’udito” scrivono Pd e Rete a Sinistra.

“Eppure, la Commissione Sanità aveva chiesto espressamente, con voto a maggioranza, che Foniatria mantenesse la struttura autonoma dipartimentale, raccomandazione a sua volta recepita da una delibera di Giunta. La direzione generale del Policlinico tuttavia non ha ancora seguito questa direttiva”, aggiungono i pentastellati.

La questione è finita ieri in Commissione controlli, dove si verifica che gli atti della Giunta e del Consiglio vengano effettivamente eseguiti. Durante le audizioni sono emerse queste prime gravissime criticità, perché il macchinario necessario alle visite all’udito che prima Otorinolaringoiatria metteva a disposizione di Foniatria due volte alla settimana, da un mese e mezzo, non si muove dal reparto (e a questo proposito vorremmo sapere per quanto tempo venga utilizzato settimanalmente). Il risultato è che le visite ai bambini con problemi di udito sono sospese.

Tre piccoli pazienti sono stati trasferiti al Gaslini, ma altri sette restano in attesa e rischiano di dover andare a farsi visitare fuori regione. “L’assessore Viale faccia rispettare dal San Martino la decisione della Commissione e della sua Giunta”, scrivono i Dem. “Le chiediamo quali azioni intende adottare: farà rispettare la decisione della Commissione e della sua Giunta al policlinico San Martino?” fanno eco i M5S.