Pd, domenica si elegge il nuovo segretario: ecco come e dove si vota

Genova. Conto alla rovescia per l’ultima fase elle primarie del partito democratico che domenica 3 marzo chiama al voto i suoi elettori per scegliere il nuovo segretario. I candidati in corsa sono Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, l’attuale segretario ad interim Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

Domenica anche a Genova si vota dalle ore 8.00 alle ore 20.00: oltre al segretario nazionale del Pd si scelgono i membri dell’assemblea nazionale. Per votare è necessario portare con sé la tessera elettorale e la carta di identità. Possono votare i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età e che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd.

Per poter votare, per i giovani tra i 16 e i 18 anni, gli studenti, i lavoratori e gli elettori che si troveranno fuori dalla loro regione di residenza ed i cittadini comunitari non italiani ed extra comunitari con regolare permesso di soggiorno, era previsto l’obbligo di registrazione entro le ore 12 del 25 febbraio 2019.

Al momento del voto sarà richiesto un contributo di 2 Euro. Si vota mettendo una croce su una sola delle tre liste.

Alle tre liste nel territorio genovese suddiviso in tre collegi sono collegati i candidati all’assemblea nazionale del partito. Per Giachetti al Collegio 1 si candidano all’assemblea nazionale Irene Tesini, Renzio Miroglio, Sandra Carena, Enrico Valli e Rosetta Galluccio, nel collegio 2 i candidati sono Maria Carlucci, Nicola Suriano, Cecilia Terrone e Davide Mazzarello, nel collegio 3 Paolo Tursi, Lorenza Traverso, Marco Matteini, Cristiana D’Arco e Antonio Boretti. Le liste collegate al segretario uscente Maurizio Martina vedono candidati al collegio 1 Marina Costa, Federico Romeo, Rita Bruzzone, Mauro Avvenente e Carla Zunino, al collegio 2 ci sono Massimo Ferrante, Rosaria Augello, Lorenzo Romanengo e Agata Gambaro. Al collegio 3 Andrea Telchime, Elena Putti, Agostino Revello, Vittoria Canessa e Giovanni Calisi. Infine per Zingaretti si presentano al collegio 1 Viola Boero, Alessandro Terrile, Edvige Prampolini, Fabio Franchini e Vanessa Penco, al collegio 2 Alberto Pandolfo, Mara Nobili, Claudio Villa e Laura Cevasco, al 3 Valentina Ghio, Simone D’Angelo, Margherita Repetto, Andrea Vezzali e Carla Castellino.

A questo link si può scaricare l’elenco dei seggi allestiti sul territorio del Pd Genova http://www.pdgenova.it/it/download/33/seggi-primarie-2019