Genova. Allarme bomba questo pomeriggio a palazzo di Giustizia.

Sul posto i carabinieri che stanno facendo le verifiche del caso e hanno precauzionalmente fatto evacuare gli impiegati dagli uffici.

Secondo le prime informazioni una telefonata (o forse due, ancora non è chiaro) sarebbero arrivate a un numero interno del tribunale annunciando che un’ora dopo sarebbe scoppiata “una bomba di gas letale”.

L’ora X era fissata alle 16. Per fortuna non si è verificato nulla, per cui l’allarme è rietrato.