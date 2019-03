Ottimo campionato per le sincronette della Rari Nantes Bogliasco, tornate da tre giorni intensi di gare ai campionati italiani di Roma.

Il fine settimana era iniziato venerdì con gli esercizi short, gara che ha previsto ben 50 esercizi. Ottima la prestazione delle due bogliaschine, Adriana Camposaragna e Silvia De Marchi. La prima, con 71.600 punti, ha ottenuto un 16° posto importante con cui ha confermato di poter stare tra le migliori atlete d’Italia. Per la De Marchi i punti sono stati inveve 65.968, prestazione che le ha consentito di ottenere come la compagna la qualifica ai campionati estivi. Traguardo raggiunto dalle due atlete anche nella prova di coppia del duo short.

Tutte qualificate alle prove estive, e con punteggi alti, anche le ragazze impegnate negli esercizi liberi.

Domenica è stato infine il giorno degli esercizi obbligatori dove tutta la squadra ha ottenuto il punteggio necessario persino per i campionati Assoluti. Da sottolineare ancora una volta la bella prova di Camposaragna, giunta al nono posto. Nella classifica per società la squadra guidata sa Ada Queirolo ha chiuso al 14° posto sulle 46 società presenti ai campionati e al nono negli esercizi obbligatori