Osteoporosi e malattie reumatiche, screening gratis per le genovesi che compiono 60 anni

Genova. Prosegue l’iniziativa speciale Asl3 – avviata nel mese di febbraio – dedicata alle donne che nel 2019 compiono 50, 60 e 70 anni. A marzo sono aperte le prenotazioni telefoniche per le visite che si svolgeranno ad aprile. Protagoniste le donne che nell’anno in corso compiono 60 anni, per le quali Asl3 mette a disposizione consulenze gratuite personalizzate su osteoporosi e malattie reumatiche. Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione al numero 010 849 7237 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

E’ possibile prenotare fino al 29 marzo. Non è necessaria la richiesta del medico curante. Le consulenze, che si svolgeranno nel mese di aprile presso il Palazzo della Salute di Fiumara, avranno come specifico focus osteoporosi e fratture da fragilità, poliartriti infiammatorie, con particolare attenzione alla valutazione del rischio individuale, alla prevenzione e alla terapia.

La campagna “Buon Compleanno in salute” pone in primo piano il benessere della donna su specifici temi: alimentazione e metabolismo per le donne che compiono 50 anni nel 2019 (con prenotazione già effettuate a febbraio e consulenze che si svolgeranno a marzo), malattie reumatiche e osteoporosi per chi ne compie 60 (con prenotazione a marzo e consulenze che si svolgeranno ad aprile) ed infine la salute del cuore per i 70 anni (con prenotazione ad aprile e consulenze che si svolgeranno a maggio).

Inoltre a tutte le donne che aderiranno all’iniziativa verrà offerta una lezione gratuita all’aperto sulla tecnica della camminata nordica.