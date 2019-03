Genova. Oltre 40 chili di mimosa requisiti per un totale di 1.750 mazzi, 50 sequestri effettuati dalla Polizia Locale nella giornata di ieri e 24 soggetti sanzionati con il recupero di 120mila euro. Sono questi i numeri dell’operazione promossa dall’assessore al commercio Paola Bordilli e dall’assessore alla sicurezza Stefano Garassino per far fronte al fenomeno della vendita abusiva e illegale di mimosa nella Giornata internazionale della Donna.

L’attività è stata svolta in tutti i Distretti e dal Nucleo Vivibilità e Decoro, che ha portato a termine 46 sequestri per un totale di 546 mazzi e 21 chilogrammi. Il quantitativo più ingente è stato recuperato dagli agenti del Distretto 3° Bassa Valbisagno con 12 sequestri e 734 mazzi, mentre nel 1° Distretto nel Centro Storico i mazzi sequestrati sono stati 274, E ancora: Distretto 2° Centro Ovest 2 sequestri (105 mazzi), Distretto 7° Ponente 5 sequestri (115 mazzi), Distretto 8° Medio Levante 13 sequestri per 15 chilogrammi e Distretto 5° Valpolcevera 3 sequestri e 4 chilogrammi e mezzo di fiori recuperati.

di 4 Galleria fotografica Sequestri mimosa







Nel corso del servizio il gruppo vivibilità e decoro ha portato a compimento l’arresto di un venditore abusivo che, trovato sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in questura per l’identificazione: la persona risultava irregolare sul territorio. A carico dell’uomo è risultato anche un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Rimini nel 2018 nonchè numerosi gravami per reati contro il patrimonio, la persona e spaccio di stupefacenti nelle città di Genova e Rimini.

“Questa azione – spiega l’assessore alla sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino – è un altro necessario passo verso il recupero dei valori di legalità nella nostra città per la cui difesa il Corpo della Polizia Locale è impegnato con sempre maggiore dispiegamento di forze”.

Un buon risultato nella battaglia contro l’abusivismo commerciale, come ha sottolineato l’assessore al commercio Paola Bordilli. “È importante che l’Amministrazione metta in campo azioni di forte contrasto all’abusivismo commerciale – sottolinea –. Ricordo poi che al controllo uniamo sempre il sequestro della merce, quale strumento fondamentale nella lotta all’abusivismo”.