Olympia Volley: Under 18 e Under 16 promosse alle semifinali provinciali

Genova. Anche quest’anno l’Olympia Volley c’è. Le squadre femminile dell’Under 18 di coach Valente e dell’Under 16 di coach Costantin centrano la qualificazione alle semifinali provinciali, classificandosi quindi fra le prime quattro squadre del torneo.

“Un successo per le nostre squadre giovanili e per tutto il movimento Olympia – commenta il presidente Giorgio Parodi -. In pochi anni siamo riusciti a far crescere tecnicamente le nostre atlete e a diventare un punto di riferimento del ponente genovese e questo risultato è un successo di tutto il team gialloblù, dagli allenatori alla dirigenza, di tutti quelli che hanno condiviso in pieno il progetto giovanile. Ora godiamoci queste semifinali che, comunque vadano, ci confermano fra le migliori quattro“.

Primo obiettivo centrato, quindi, dall’Under 18 di coach Valente che batte 3 a 0 il Volare e conquista l’accesso alla semifinale. Alle ragazze gialloblù sarebbe bastato portare a casa anche soltanto un set ma, dopo un inizio un po’ teso per la posta in palio, di set ne sono arrivati ben tre.

“Effettivamente siamo entrate in campo un po’ tese – ha commentato Yuri Valente -. Siamo andate subito sotto, ma sono le solite cose che paghi quando hai 16 anni. Alla fine, il primo set l’abbiamo comunque vinto 26-24 e poi, una volta conquistato l’obiettivo, abbiamo vinto anche gli altri due abbastanza bene, riuscendo anche a tenere a riposo Bottino e Bremide in vista della partita di sabato con la Serie D, dando più spazio a chi finora ha giocato un po’ di meno. Menzione speciale per una super Camilla Veniali e per Arianna Polisini, che ci hanno letteralmente tolto le castagne dal fuoco specialmente nel primo set”.

“Buona gara insomma – conclude coach Valente -. Posso dirmi soddisfatto. Ora però testa a sabato con la D che affronterà la Normac, terzultima in classifica ma squadra assolutamente da non sottovalutare. È una squadra giovane, che si prepara come noi alle finali Under 18 quindi voglio prima di tutto massima concentrazione”.

Sono uscite intanto le date delle due gare di semifinale contro il VGP: gara 1 si giocherà al Palaolympia lunedì 18 marzo alle ore 20 e gara 2 si giocherà domenica 31 marzo alle 17 in via Boeddu. L’eventuale bella verrà disputata in data e orario ancora da stabilire.