Oltre il Morandi: il futuro di via Fillak e dintorni, venerdì incontro tra comitati e politici

Genova. “Il nostro futuro è adesso: coloriamolo”. La volontà di esserci e di essere ascoltati nella fase in cui, se ancora non si vede la fine della demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera, è però importante avere una visione a lungo termine sul futuro del quartiere che starà sotto quel nuovo ponte.

Per questo il comitato degli abitanti ai confini della zona rossa ha invitato parlamentari e politici locali, per domani – venerdì 22 marzo – al tendone di via Capello, sul lato sud di via Porro, per discutere del presente ma soprattutto del futuro del quartiere, di chi vive e lavora.

Tra gli invitati, e probabili partecipanti – finora – Raffaella Paita, Pippo Rossetti, Giovanni Lunardon, Cristina Lodi (PD), Luca Pastorino e Gianni Pastorino (LeU), Roberto Traversi , Alice Salvatore (5S), i consiglieri regionali e comunali Marco De Ferrari, Luca Pirondini e Stefano Giordano (M5S). Invitato anche il presidente della Regione Liguria Toti e i presidenti dei municipi.