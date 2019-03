Olimpiadi di Robotica 2019: Robot al servizio del nostro pianeta

Genova. Dal 29 al 31 Marzo 2019 si svolgerà la quarta edizione delle Olimpiadi nazionali di Robotica, un progetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, organizzate per quest’anno da Scuola di Robotica. L’evento è dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, con l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative della robotica.

La fase finale della sfida si terrà a Genova nei giorni 29-30-31 marzo 2019 presso la sede del Collegio Emiliani nel quartiere di Nervi. Le scuole partecipanti dovranno ideare, progettare e costruire dei prototipi di robot in grado di svolgere funzioni utili al miglioramento delle condizioni ambientali del nostro pianeta e/o delle condizioni di vita dell’uomo. La manifestazione è suddivisa in categorie che richiamano i principali elementi del nostro pianeta come terra, acqua e aria e ogni squadra dovrà decidere in quale di queste gareggiare.

La competizione è legata alla European Robotics League e le squadre vincitrici potranno partecipare all’edizione ERL Emergency Service Robots che si terrà a La Spezia nel 2019. L’evento, al quale partecipano i più prestigiosi istituti universitari internazionali, sarà organizzato in Italia da NATO STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) di La Spezia. Le selezione dei partecipanti per la finale è avvenuta mediante la valutazione di tre video inviati all’organizzatore dalle scuole partecipanti. Le squadre che presenteranno i loro progetti alla fase finale saranno trenta e i video di presentazione dei progetti possono essere visualizzati sul sito www.olimpiadirobotica.it.

L’evento inizierà nel pomeriggio del venerdì con l’accoglienza dei Team e la cerimonia di apertura. Le squadre saranno poi invitate ad allestire uno stand nel quale esporre il proprio prototipo. Durante la giornata di sabato le giurie valuteranno i progetti dei team e il funzionamento dei robot e in serata avverrà la cerimonia di premiazione. L’esposizione sarà aperta al pubblico durante l’intera giornata di sabato e in contemporanea verranno realizzati laboratori didattici gratuiti, offerti da Costa Crociere Foundation e Fifthingenium, e conferenze aperte alle scuole e al pubblico.

Programma della manifestazione:

Venerdì 29 marzo

14:00-15:00

Apertura e allestimento stand

15:00-18:00

Apertura stand delle squadre

18:30

Cerimonia di apertura della manifestazione

Sabato 30 marzo

9:00-14:30

Presentazione dei progetti alle giurie e apertura al pubblico presso la scuola del Collegio Emiliani

9:00-18:00

Laboratori gratuiti per bambini e docenti offerti da Costa Crociere Foundation e Fifthingenium

21:00

Cerimonia di chiusura e premiazione delle squadre vincitrici

21:30

Robostories – Conferenza e spettacolo “Robotico”

Domenica 31 marzo

9:00-13:00

Laboratori gratuiti per i team partecipanti e per i loro docenti

Contatti:

Sandra Meloni

E-mail: meloni@scuoladirobotica. it

Tel.: +39 347 80 33 903

Gianluca Pedemonte

E-mail: pedemonte@scuoladirobotica.it

Tel.: +39 340 23 69 320