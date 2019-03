Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Pd, a Genova lo ha scelto il 72% dei votanti

Genova. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del partito democratico. Un voto senza concorrenza, in tutto il Paese. Oltre un milione di voti per lui su un milione e 800 mila votanti.

A Genova hanno votato circa 23 mila elettori, almeno 3 mila in più della tornata del 2017. Nei tre collegi genovesi ha scelto il governatore del Lazio, che aveva avviato la campagna per le primarie proorio a Genova, il 72% dei votanti. Il segretario uscente Maurizio Martina arriva al 17%, Giachetti all’11%. La differenza di voto tra quello dei circoli (dove la distanza tra Zingaretti e Martina non era così ampia) e il voto delle primarie rende evidente come a scegliere Zingaretti sia stato un ‘popolo’ più ampio rispetto a quello del Pd ma che con il Pd cerca una convergenza contro il governo giallo-verde. I dati genovesi e quelli del Tigullio (stesso trend) sono ancora in via di perfezionamento.

“Il risultato di partecipazione di Genova, che con circa 23 votanti ha superato l’affluenza alle primarie del 2017 – commenta il segretario provinciale del Pd Alberto Pandolfo – è un successo straordinario di tutto il Pd. Un risultato sopra le aspettative, che dimostra come il Pd sia più vivo che mai, forti del quale da domani, con il nostro segretario Zingaretti, lavoreremo uniti per le elezioni europee”.

“Una grandissima partecipazione – commenta su fb l’ex segretario provinciale Alessandro Terrile, candidato con Zingaretti all’assemblea nazionale – E’ un risultato netto, dovunque. Con Nicola Zingaretti il PD volta pagina. E il centrosinistra può finalmente mettersi al lavoro per costruire un’alternativa”.

Anche i sostenitori genovesi di Maurizio Martina plaudono alla partecipazione e accettano sportivamente la sconfitta: “Buon lavoro al nuovo segretario Nicola Zingaretti -dice la capogruppo a Tursi Cristina Lodi, sostenitrice di Martina – Ora #avantitutta verso le Europee perché il nemico che si chiama Lega e Cinque Stelle deve essere fermato in tempo”.