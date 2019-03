Nervi e la passeggiata a mare Anita Garibaldi

Genova. Molti conosceranno e avranno avuto modo di percorrere la lunga passeggiata panoramica Anita Garibaldi, nota come passeggiata di Nervi, che va dal porticciolo allo scalo di Capolungo per circa due chilometri.

Originariamente, al posto della lunga via mattonata, vi era un sentiero spesso utilizzato dai pescatori e dai contadini per raggiungere i luoghi di pesca e i terreni agricoli.

Visto il piacevole panorama costituito da una costa rocciosa e frastagliata, nel 1862 il marchese Gaetano Gropallo decise di dare avvio a lavori di costruzione in modo da realizzare una splendida passeggiata a mare. Lo scopo era quello di attirare un maggior flusso di villeggianti nella stazione turistica.

Inizialmente la passeggiata era divisa in due parti: una collegava il porticciolo di Nervi all’antica torre Gropallo, l’altra collegava via Serra Gropallo a Capolungo. Però una parte del terreno su cui venne costruita la passeggiata era di proprietà di Villa Grimaldi, attualmente appartenente ai Parchi di Nervi.

Nel tratto in cui via Serra Gropallo si incontra con la passeggiata Anita Garibaldi, un tempo era collocato il Chiosco della Musica, in cui ogni pomeriggio si tenevano concerti per intrattenere i forestieri.

Inizialmente la passeggiata venne chiamata la “Marina”, poi dedicata alla principessa di Piemonte e, durante la Repubblica di Salò, denominata Passeggiata Xª Flottiglia MAS.

Solamente il 19 giugno 1945 il Comune di Genova la intitolò “Anita Garibaldi”, moglie di Giuseppe Garibaldi.

Da notare, lungo la passeggiata, la torre Gropallo. Costruita intorno alla metà del Cinquecento, inizialmente veniva chiamata torre del Fieno dato che il fieno bagnato veniva bruciato su di essa per provocare fumo e dare segnali in caso di pericolo. Prese in un secondo momento il nome del marchese Gropallo e diventò un importante sistema difensivo dagli attacchi dei corsari.

Nel 1936 diventò proprietà del comune di Genova, ospitò la sede della Lega navale italiana e la sezione dell’Associazione nazionale alpini.