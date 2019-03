Nervi, dopo un’attesa di 15 anni apre il parcheggio di via Somma

Genova. Un’opera attesa da oltre 10 anni, il parcheggio inaugurato questa mattina in via Donato Somma a Nervi, nel levante genovese. Si tratta di 350 posti di cui 100 a pagamento ma ad uso pubblico.

“Questo anche nell’ottica di una limitazione del traffico e di elettrificazione delle linee di trasporto pubblico a Nervi – dice l’assessore comunale alla Mobilità Stefano Balleari – vogliamo riqualificare il territorio e, per farlo, dobbiamo necessariamente garantire delle strutture che possano accogliere residenti e turisti, partendo dai parcheggi”.

Ad aprire, inizialmente, è il solo parcheggio pubblico mentre gli ascensori di collegamento – che sono in attesa di collaudo – apriranno in un secondo momento. Gli impianti sono tre: 1) Viale Franchini/Via dei Vassali; 2) ascensore interno al parcheggio (6 piani); 3) parcheggio Via Somma/Via Crocifisso.

L’avvio dell’opera risale al 2004 con l’approvazione del progetto di un parcheggio interrato pubblico-privato. Nel 2005 venne sottoscritta tra le parti la convenzione per disciplinare le modalità di attuazione e le forme di fruizione del servizio pubblico. Nel 2006 venne rilasciato il provvedimento finale al proprietario del sottosuolo e al proprietario del soprassuolo; veniva inoltre autorizzata la realizzazione del collegamento di uso pubblico per unire via Donato Somma con via Crocifisso. L’impresa aveva dato inizio ai lavori il 26 marzo 2007.