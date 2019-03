Muoversi in periferia durante i cantieri del Morandi, oggi si riunisce l’osservatorio viabilità

Genova. Analizzare le istanze raccolte nel municipi Valpolcevera, Centro Ovest e Medio Ponente – ovvero quelli interessati dal crollo di ponte Morandi e dai cantieri per la sua ricostruzione – definire e programmare le lavorazioni da effettuare sui tre territori, e quelle che saranno le modalità di coinvolgimento e sostegno per la cittadinanza.

Questo l’ordine del giorno della riunione prevista per oggi dell’osservatorio viabilità istituito dalla struttura commissariale. L’appuntamento è alle 17 al Matitone. Quello della viabilità sembra un problema ormai in parte superato, nei limiti del possibile, ma ci sono ancora alcuni punti da risolvere: via Fillak, la cui riapertura potrebbe variare a seconda di quelle che saranno le esigenze di cantiere est, il traffico congestionato a Borzoli, le strade legate alle lavorazioni del cantiere ovest, parcheggi e trasporto pubblico.

Il coordinamento dell’osservatorio Demolizione, ricostruzione e viabilità è affidato a Caterina Patrocinio, assessore del municipio Centro Ovest. Ne fanno parte anche Fabio Papini, Amedeo Lucia, Vincenzo Lupia, Alessio Bevilacqua, Massimo Romeo e Nadia Cari, tutti referenti per i vari municipi.